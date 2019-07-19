2019-07-19T11:35:36+03:00
Общество

В Туле появится новый микрорайон

Его строительство планируется в Привокзальном районе города
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На Градостроительно-земельном совете Тульской области поддержали инициативу строительства нового микрорайона. Его постройка планируется на месте бывшей военной части по адресу ул. 2-ой Клинский проезд.

Для строительства будет выделено два земельных участка. На первом — 6 жилых домов, на втором участке — 5. Высота зданий будет варьироваться от 6 до 11 этажей. К домам подведется соответствующая инфраструктура: магазины, парковка, фельдшерско-акушерский пункт и опорный пункт полиции. Т.к. строительство микрорайона планируется вблизи озера, также будет благоустроена пляжная зона. Кроме того, для удобства жильцов район обеспечится транспортной логистикой, будут разработаны дополнительные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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