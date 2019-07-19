В Туле ликвидировали прорыв канализации на ул. Дм. Ульянова
Неприятный запах не покидал территорию на протяжении долгого времени
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Завершились работы по ликвидации потопа на улице Дмитрия Ульянова. Напомним, что несколько дней назад прорванная канализация в доме №16 затопила дворы и улицу, а также подвал многоквартирного дома.
Неприятный запах не покидал территорию на протяжении долгого времени. В настоящее время работниками «Тулаводоканала» авария полностью ликвидирована, а подвал дома очищен от воды. 22 июля планируются работы по проведению санитарной обработки затопленной территории.
ИСТОЧНИК KP.RU