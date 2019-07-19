На подъезде к Баташевскому мосту дежурят волонтеры

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-19T11:14:57+03:00

В течение нескольких дней они будут информировать водителей о ремонтных работах

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В связи с постановлением городской администрации о закрытии на ремонт Баташевского моста, который соединяет Зареченский и Пролетарский районы, на подъезде к мосту дежурят волонтеры.

С помощью специальных щитов, листовок и мегафонов они предупреждают водителей и пассажиров городского транспорта, маршруты которого пролегают через мост, о перекрытии дороги.

Волонтеры будут работать в течение еще несколько дней на пересечении ул. Октябрьской/Судейского, ул. Октябрьской/Карпова и Баташевской/Веневском шоссе. Также из-за ограничения движения по Баташевскому мосту для жителей поселков Медвенский и Молодежный запустили два дополнительных автобуса, следующих по маршруту №12 («Завод РТИ — Птицефабрика «Тульская»).

Узнать о других возможных маршрутах жители этих поселков могут на почте, в магазинах и местах массового пребывания людей. По словам заместителя начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Ярцева, для движения транспорта мост станет открыт уже в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU