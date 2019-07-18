В Тульской области найден труп

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-18T17:42:14+03:00

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17 июля в г. Щекине в одной из пристроек кирпичных домов по улице Пирогова найдено тело мужчины, умершего насильственной смертью. Об этом свидетельствуют множественные клото-резанные ранения на теле потерпевшего.

Личность убийцы установлена — им оказался 43-летний мужчина, местный житель. На него уже возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следователями следственного отдела совместно со следователем-криминалистом следственного управления проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие отношение к данному преступлению, назначено проведение экспертизы, в том числе и судмедэкспертиза тела убитого. Подробные обстоятельства преступления продолжают устанавливаться, а также выясняются мотивы совершенного убийства.

ИСТОЧНИК KP.RU