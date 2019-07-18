Под Тулой найдено древнее городище
В Тульской области в районе деревни Варфоломеево археологами обнаружен древний затерянный город — Дедославль, с которым, как оказалось, связано немало легенд. Несмотря на то, что раскопки еще продолжаются, по найденным предметам быта и другим находкам уже можно сделать предположения о верованиях и обычаях вятичей, селившихся близ реки Оки.
В данный момент перед археологами стоит задача определить, к какому времени относится городище, а также причины ухода поселения с этой территории.
Предположительно временная принадлежность Дедославля относится к началу 11 — второй половине 12 века. Также известно, что города, относившиеся к данному поселению, были разрушены вследсвие пожара. Об этом говорят обоженные печные камни и найденный на глубине полуметра древесный уголь.
ИСТОЧНИК KP.RU