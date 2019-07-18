Под Тулой найдено древнее городище

СЕГОДНЯ 17:19 2019-07-18T17:19:03+03:00

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В Тульской области в районе деревни Варфоломеево археологами обнаружен древний затерянный город — Дедославль, с которым, как оказалось, связано немало легенд. Несмотря на то, что раскопки еще продолжаются, по найденным предметам быта и другим находкам уже можно сделать предположения о верованиях и обычаях вятичей, селившихся близ реки Оки.

В данный момент перед археологами стоит задача определить, к какому времени относится городище, а также причины ухода поселения с этой территории.

Предположительно временная принадлежность Дедославля относится к началу 11 — второй половине 12 века. Также известно, что города, относившиеся к данному поселению, были разрушены вследсвие пожара. Об этом говорят обоженные печные камни и найденный на глубине полуметра древесный уголь.

ИСТОЧНИК KP.RU