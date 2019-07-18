В Тульской области увеличатся выплаты на рождение третьего ребенка

СЕГОДНЯ 17:05 2019-07-18T17:05:06+03:00

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С 1 января 2020 года в Тульской области увеличится выплата на рождение третьего и последующего ребенка. Также, согласно новому проекту, увеличится и размер ежемесячной выплаты многодетным семьям на содержание детей до 18 лет. Таким образом, если на члена семьи доход меньше прожиточного минимуму, то размер выплаты составит 11 000 рублей. Если доход на члена семьи будет соответствовать двум прожиточным минимумам и выше — выплата будет равняться 3 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU