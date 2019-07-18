В Туле могут появиться новые автостанции
В Туле планируется открыть еще две автостанции: на ул. Оборонной и на ул. Октябрьской. Станции будут отведены под пригородный транспорт и автобусы с маршрутом, идущим на Москву.
Благодаря появлению новых автостанций такому транспорту отпадет необходимость заезжать в центр города, что представится очень удобным для для посадки пассажиров и сэкономит время пребывания в пути. В сутки с каждой станции планируется отправлять около 950 единиц транспорта. Строительство новых автостанций поддержали на заседании градостроительного совета. Предоставить объекты к использованию планируется осенью следующего следующего года.
ИСТОЧНИК KP.RU