2019-07-18T16:33:55+03:00
Общество

В Туле продолжается благоустройство городских территорий

Окос газонов будет выполнен на улицах М. Тореза, Кутузова, Первомайской, Одоевском шоссе, а также улицах Волховской, Халтурина и других
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Сегодня во всех городских округах проводятся работы по уборке и благоустройству территорий. С улицы Вяземской в районе д. 10 с несанкционированных свалок планируется вывезти около 40 кубометров мусора.

Также продолжаются уходные работы за городскими газонами, кустарниками и цветниками на ул. Советской и площади 50-й армии. Окос газонов будет выполнен на улицах М. Тореза, Кутузова, Первомайской, Одоевском шоссе, а также улицах Волховской, Халтурина, Луначарского, М. Горького, поселка Косая гора и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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