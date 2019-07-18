Какая погода ждет туляков в выходные

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-18T16:22:57+03:00

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Лето постепенно начинает возвращать свои позиции. В выходные, 20-21 июля, в Туле ожидается небольшой подъем температуры — до +23.

В субботу днем погода обещает нам до 22 — 23 градусов тепла, переменную облачность и небольшой дождь с грозой. Ночью в городе +16 градусов . В воскресенье температура воздуха будет на один градус теплее, чем в предыдущий день — +24С , малооблачно, вероятен небольшой дождь. Ночью столбик термометра опустится до +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU