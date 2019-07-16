В Тульской области ночью снова полыхали автомобили
Автомобили горели в п. Теплое и Щекинском районе
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16 июля в Тульской области ночью снова полыхали автомобили. Пожар произошел в автомобиле "Грейт Вол Ховер", расположенном в СНТ "Остров" на ул. Веселой в Щекинском районе.
Также горели три автомобиля - "ВАЗ 2114", "Волга" и "Деу Нексия" - в п. Теплое на ул. Комсомольской.
Напомним, ранее в Узловой произошла серия поджогов автомобилей. Они преимущественно происходили ночью. Злоумышленника задержали полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU