2019-07-16T12:37:41+03:00
Происшествия

В Тульской области ночью снова полыхали автомобили

Автомобили горели в п. Теплое и Щекинском районе
Мария ВЛАСОВА
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16 июля в Тульской области ночью снова полыхали автомобили. Пожар произошел в автомобиле "Грейт Вол Ховер", расположенном в СНТ "Остров" на ул. Веселой в Щекинском районе.

Также горели три автомобиля - "ВАЗ 2114", "Волга" и "Деу Нексия" - в п. Теплое на ул. Комсомольской.

Напомним, ранее в Узловой произошла серия поджогов автомобилей. Они преимущественно происходили ночью. Злоумышленника задержали полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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