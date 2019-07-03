Жители Тульской области: в Узловой поджигают машины
Известно о шести случаях, в которых сгорели автомобили
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В Узловой поджигают машины. 2 июля огнем оказались охвачены сразу 5 автомобилей: ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2111, ВАЗ-21099 и Hyundai. Злоумышленники действовали ночью. ЧП происходили на ул. 14-е Декабря; ул. Суворова; ул.Тургенева; ул.Октябрьской.
По словам очевидцев, 3 июля полыхала еще одна машина, припаркованная на ул. Магистральной. Поджигатель попал на камеру видеонаблюдения автостоянки. Теперь им займётся полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU