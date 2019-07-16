600 тысяч рублей неустойки застройщик заплатит тулячке

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-16T12:00:19+03:00

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5 января 2015 года между тулячкой и компанией ООО «Восход» был заключен договор об участии в долевом строительстве, по которому сдать жилье в многоквартирном доме застройщих обязался не позднее 1 июля 2017.

Свои обязанности по выплате денежных средств женщина полностью выполнила, но квартиру в установленный срок ей получить не удалось. Претензию в свой адрес застройщих оставил без внимания, и тогда тулячка обратилась в суд с иском о выплате штрафа за неустойку.

Как сообщает пресс-служба УСД по Тульской области, суд вынес решение выплатить истцу штаф суммой 200 000 рублей и неустойку в размере 400 000 рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU