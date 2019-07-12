2019-07-12T15:07:27+03:00
Общество

Тульская область вошла пятерку главных экспортеров ЦФО

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Тульская область вошла пятерку главных экспортеров ЦФО. Росстат назвал данные о внешнеэкономической деятельности (ВЭД) отечественных производителей в разрезе всех регионов страны за первый квартал 2019 года.

Регион занимает пятое место в федеральном округе, уступая Москве,Московской области, Липецку и Белгороду. У Тульской области показатель экспортных операций составил сумму в 705,3 млн долларов США. При этом 88% тульского экспорта пришлось на долю партнеров в странах дальнего зарубежья.

В структуре экспорта первое место занимает продукция химических предприятий. Это – минеральные удобрения, спирты и другие соединения. Общая сумма продаж – 300,5 млн долларов. В масштабах ЦФО – вторые после Москвы.

Вторая позиция по объемам поставок – черные металлы (чугун и сталь), а также и их сплавы: 198,6 млн долларов. И – четвертое место в ЦФО.

Экспортные поставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции предприятий Тульской области – 70,1 млн долларов, шестое место в ЦФО. Основа – масло растительное, маргарины и спреды, зерно, слабоалкогольные и обычные напитки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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