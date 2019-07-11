СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-11T18:00:19+03:00

Он позволит сохранить в регионе биоразнообразие и ценный лесной массив

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В Тульской области к 2021 году появится национальный парк «Тульские засеки». В него войдут ряд территорий. Среди них – Малиновая засека. Работа в этом направлении уже стартовала.

Напомним, на территории Яснополянского участкового лесничества ранее была открыта экологическая тропа «Малиновая засека». Она начинается с живописной поляны на краю лесного массива у посёлка Косая гора.

Тропа включает в себя маршруты разной тематики: флора и фауна Тульских засек, мифология восточных славян, геология местности с историей развития добычи железной руды и металлургической промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU