Работа над чужими ошибками
Студенты факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого при поддержке проектного офиса создали в интернете редакторскую службу «Срочно зовите филолога!»
Обратиться за срочной филологической помощью в социальной сети ВКонтакте может любой желающий. Дежурные редакторы ответят на вопрос в течение суток.
Команда проекта «Срочно зовите филолога!» занимается:
редакторской правкой,
корректировкой текстов,
исправлением орфографических и пунктуационных ошибок.
Кроме того, студенты публикуют познавательные филологические материалы, обращают внимание на ошибки в рекламных объявлениях, разбирают сложные случаи орфографии и пунктуации.
Руководитель проекта – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы ТГПУ им. Л.Н. Толстого Н.А. Красовская.
ИСТОЧНИК KP.RU