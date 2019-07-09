2019-07-09T11:40:24+03:00
Общество

Работа над чужими ошибками

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Проект «Срочно зовите филолога!»Проект «Срочно зовите филолога!»
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Студенты факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого при поддержке проектного офиса создали в интернете редакторскую службу «Срочно зовите филолога!»

Обратиться за срочной филологической помощью в социальной сети ВКонтакте может любой желающий. Дежурные редакторы ответят на вопрос в течение суток.

Команда проекта «Срочно зовите филолога!» занимается:

редакторской правкой,

корректировкой текстов,

исправлением орфографических и пунктуационных ошибок.

Кроме того, студенты публикуют познавательные филологические материалы, обращают внимание на ошибки в рекламных объявлениях, разбирают сложные случаи орфографии и пунктуации.

Руководитель проекта – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы ТГПУ им. Л.Н. Толстого Н.А. Красовская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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