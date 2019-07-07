2019-07-07T17:00:01+03:00
Здоровье

Тульская поликлиника после ремонта получит новое оборудование

Корпуса будут закрывать на ремонт по очереди
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Поликлиника на ул. Оборонной после ремонта получит новое оборудование для кабинетов ЛОР-врача и кардиолога, УЗИ аппараты и оборудование для реабилитации детей после травмы. Это одно из 4 детских учреждений области, которые по инициативе губернатора Алексея Дюмина отремонтируют в этом году из внебюджетных источников.

Здесь получают лечение и медицинские консультации более 14 тысяч детей и их родителей.

Сейчас строители завершили подготовительные работы, начали ремонт кровли зданий, демонтаж фасада и коммуникаций второго корпуса.

В двух корпусах поликлиники заменят инженерные системы (отопление, водопровод-канализация, электроснабжение), проведут ремонт всех внутренних помещений, кровли и фасада зданий. Кроме того, сделают удобный въезд для колясок. Основную часть работ планируется завершить до конца этого года.

Корпуса будут закрывать на ремонт по очереди. Прием продолжат участковые педиатры, ЛОР, психиатр, психолог и ортопед. Забор крови и вакцинация также будут проводиться здесь. Офтальмолог, хирург принимают в поликлинике №1 по адресу ул. Марата, 47, а дерматолог — в поликлинике на улице Мира, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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