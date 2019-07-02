На пересечении ул. Советской и Красноармейского проспекта появилась остановка для трамваев
На пересечении ул. Советской и Красноармейского проспекта появилась остановка для трамваев. Остановочный пункт организован на месте имеющихся остановок автобуса и троллейбуса в сторону ул. Мосина вблизи д. 23 по ул. Советской и в сторону ул. Ф. Энгельса вблизи киоска по противоположной стороне дороги.
Установлены дорожные знаки 5.17. «Место остановки трамвая», а также нанесена горизонтальная дорожная разметка.
- Организация рассматриваемого трамвайного остановочного пункта повысит транспортную доступность районов города Тулы, позволит жителям осуществлять поездки из центра города без пересадок на другие виды транспорта, - сообщили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU