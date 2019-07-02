2 Июль 17:44 2019-07-02T17:44:30+03:00

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На пересечении ул. Советской и Красноармейского проспекта появилась остановка для трамваев. Остановочный пункт организован на месте имеющихся остановок автобуса и троллейбуса в сторону ул. Мосина вблизи д. 23 по ул. Советской и в сторону ул. Ф. Энгельса вблизи киоска по противоположной стороне дороги.

Установлены дорожные знаки 5.17. «Место остановки трамвая», а также нанесена горизонтальная дорожная разметка.

- Организация рассматриваемого трамвайного остановочного пункта повысит транспортную доступность районов города Тулы, позволит жителям осуществлять поездки из центра города без пересадок на другие виды транспорта, - сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU