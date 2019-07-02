Юрий Цкипури: «Шаг к здоровью» способствует раннему выявлению заболеваний

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-02T10:44:52+03:00

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Туляки смогли проверить здоровье, сдать экспресс-анализы и получить консультацию врача-терапевта. Волонтеры-медики провели исследования на уровень холестерина и глюкозы в крови, измерили артериальное давление.

С работой выездной бригады врачей ознакомился Глава города Тулы Юрий Цкипури.

Градоначальник пообщался с жителями, рассказал о важности акции, реализуемой региональным отделением партии «Единая Россия» и общественным движением «Волонтеры-медики».

– Из-за загруженности у наших граждан не всегда есть возможность прийти в больницу на осмотр. Поэтому организация таких выездных приемов способствует профилактике и раннему выявлению заболеваний, – отметил Юрий Цкипури. – Заботиться о здоровье нужно в любом возрасте, и проект «Шаг к здоровью» как раз позволяет это сделать.

Мэр также подчеркнул, что одной из задач, которую ставит президент страны, в том числе в нацпроектах, является обеспечение максимальной доступности медицинской помощи для населения. Проведение подобных акций – это уникальная возможность пройти экспресс-обследование и выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях.

За лето планируется выезд медперсонала в 300 тульских дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU