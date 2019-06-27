Кафе Вкуснов представили в летнем сезоне мороженое Carte D’or в формате скупинга

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-27T17:35:07+03:00

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Скупинг – это плотные шарики мороженого, которые соединили в себе сложную композицию различных натуральных ингредиентов, создающих неповторимый вкус десерта. В линейке этого лакомства учтены интересы даже тех, кто придерживается правильного питания и следит за калориями. Для приверженцев здорового образа жизни подойдут сорбеты на основе натурального сока с кусочками манго, малиновым муссом или, например, с арбузом. Энергетическая ценность этих видов всего 119 ккал в 100 граммах.

Классическое мороженое на снове молока также удивляет сочетаниями - маршмэллоу и бубль-гум, хрустящее печенье, шоколад и тирамису, банан с шоколадной крошкой. Самым необычным в классике выступает воздушное лавандовое мороженое, которое в жаркие дни освежает нежнейшим послевкусием.

Сarte D’or переводится с французского как «карта золотая». Мороженое было создано во Франции в 1978 году специально для ресторанов и кафе. Сarte D’or полюбили во всем мире: Великобритания, Италия, Испания, Греция, Германия… Теперь этот изысканный десерт доступен и тулякам.

За первый летний месяц благодаря этому мороженому маркетологи компании СПАР раскрыли новые предпочтения туляков. Первое место уверенно занимает Сarte D’or с кусочками манго, также в лидерах бубль-гум с маршмэллоу и тирамису. Ежедневно в кафе Вкуснов туляки съедают порядка 300 шариков этого вкусного десерта. Самый популярный формат заказа – креманка с тремя шариками разных видов. А самый необычный заказ в июне был сделан в кафе Вкуснов, расположенном в ГиперСпаре на Металлургов. Посетитель заказал 10 шариков различных видов и попросил подать их на одном большом блюде.

ИСТОЧНИК KP.RU