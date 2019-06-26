2019-06-26T16:38:13+03:00
Политика

Состоялось очередное 70-е заседание Тульской городской Думы

В среду, 26 июня, под председательством Главы города Тулы Юрия Цкипури прошло 70-е очередное заседание Тульской городской Думы.
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Депутаты одобрили проект решения о передаче государственному учреждению Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 4» в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений, расположенных в п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Информацию о работе центра представила заведующая отделением помощи семье и детям Елене Парамонова.

На заседании Думы был рассмотрен вопрос о передаче государственному учреждению культуры Тульской области «Региональный библиотечно-информационный комплекс» в безвозмездное пользование нежилого муниципального помещения, расположенного по адресу г. Тула, ул. Первомайская, д.12. С докладом о деятельности учреждения выступила директор Юлия Иванова. Народные избранники поддержали проекты решений о передаче учреждениям культуры, здравоохранения, спортивным организациям в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений.

В числе рассмотренных проектов – вопрос о назначении старосты деревни Жировка.

Юрий Цкипури напомнил, что в связи с изменением федерального законодательства в части определения полномочий, порядка избрания, а также отдельных вопросов, связанных с деятельностью старост населенных пунктов в январе этого года в соответствующий нормативный правовой акт Тульской городской Думой были внесены значительные изменения.

– Были разделены понятия территориального общественного самоуправления и старосты населенного пункта; определен порядок избрания сельских старост. Староста сельского населенного пункта назначается Тульской городской Думой, по представлению схода граждан сельского населенного пункта. Срок действия деятельности сельского старосты 5 лет, – пояснил градоначальник. – С целью эффективного решения вопросов местного значения на основании представления схода граждан деревни Жировка предлагается назначить старостой Дьяконова Александра Геннадьевича.

Проект решения был поддержан единогласно. Также депутаты приняли решение о летнем перерыв в работе Тульской городской Думы с 25 июля до 30 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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