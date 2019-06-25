Преподаватели и сотрудники ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли участие в расширенном заседании в рамках подготовки празднования 500-летия Тульского кремля

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-25T12:53:07+03:00

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Преподаватели и сотрудники ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли участие в расширенном заседании отделения Российского исторического общества в Туле, которое проводилось в рамках подготовки празднования 500-летия возведения Тульского кремля».

С приветственным словом к собравшимся обратился проректор по научно-исследовательской работе ТГПУ им. Л.Н. Толстого К.А. Подрезов. Он отметил важность заседания, в работе которого принимают участие члены Президиума Российского исторического общества. Безусловно, отметил Константин Андреевич, это можно считать особым вниманием к деятельности отделения РИО в Туле. Оно появилось в 2013 году, стало четвертым в стране, и за это время успело реализовать много значимых для региона и всей страны проектов.

Председатель отделения РИО в Туле Е.В. Симонова представила участникам заседания его почетных гостей: членов Президиума РИО директора Института российской истории Российской академии наук Ю.А. Петрова, исполнительного директора фонда «История Отечества» К.И. Могилевского, директора Государственного исторического музея А.К. Левыкина, члена РИО депутата Государственной Думы Н.Н. Пилюс, Министра культуры Тульской области Т.В.Рыькину, членов РИО проректора по учебной работе С.В. Краюшкину и проректора по научно-исследовательской работе ТГПУ им. Л.Н. Толстого К.А. Подрезова.

Далее Ю.А. Петров рассказал о вопросах, обсуждавшихся на состоявшемся несколькими часами ранее заседании оргкомитета по организации празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля. Он сообщил, что намечена обширнейшая программа мероприятий, и в этих рамках в октябре текущего года в Туле пройдет большая конференция, посвященная праздничной дате и истории Большой засечной черты.

В свою очередь, К.И. Могилевский подчеркнул значение деятельности отделения РИО в Туле и его руководителя Е.В. Симоновой. Он рассказал о поддержке фондом «История Отечества» наиболее талантливых проектов исторической направленности – в прошлом году на них было выделено около 300 грантов. К.И. Могилевский сообщил об очень интересном и перспективном конкурсе для школьных учителей истории. В этом году он будет проходить уже в четвертый раз, и исполнительный директор фонда призвал тульских учителей принять в нем самое активное участие. К.И. Могилевский рассказал также об успешном воплощении проекта «Дети читают стихи об истории России», и выразил надежду на его продолжение в следующем году.

А.К. Левыкин сообщил об открытии в Государственном историческом музее выставки, посвященной 500-летию возведения Тульского кремля и созданию Большой засечной черты. Он рассказал также, что в 2020 году в Туле будет открыт филиал Государственного музея, для работы которого планируется использовать сочетание временных и постоянных экспозиций. «Будет представлена роль, которую Тула сыграла в развитии промышленности и экономики России. В Государственном историческом музее хранятся уникальные памятники, свидетельствующие об этой роли, и мы получим возможность представить их и здесь», – сказал А.К. Левыкин. Он напомнил о давней традиции сотрудничества музея с соответствующими организациями Тульской области и выразил надежду, что в создание коллектива Тульского филиала Государственного исторического музея внесет свой вклад и ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

Н.Н. Пилюс в своем выступлении подчеркнула те лавинообразные изменения, которые в последние годы происходят в культурно-исторической жизни Тульского региона. «Таким образом создается новый социокультурный центр России», – отметила она. Н.Н. Пилюс напомнила о таком важном достижении как создание Тульской историко-культурной энциклопедии и проследила ряд ближайших мероприятий, которые предстоит провести в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля.

Министр культуры Тульской области Т.В. Рыбкина отметила роль присутствующих здесь гостей в организации и проведении различных культурных мероприятий. «Я думаю, что это – очередное подтверждение того сотрудничества региональных и федеральных органов власти, которое дает прекрасные результаты!» – сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU