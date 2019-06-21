2019-06-21T16:29:27+03:00
Общество

Юрий Цкипури провел прием граждан

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В пятницу, 21 июня, Глава города Тулы Юрий Цкипури провел личный прием граждан в общественной приемной в здании правительства Тульской области. Вопросы жителей областного центра, которые пришли за помощью к мэру, касались разных сфер.

Под личный контроль Юрий Цкипури взял решение проблемы Татьяны Дрофиной. Тулячка обратилась с вопросом по восстановлению водоснабжения на участке № 112 Смоленского кладбища. По информации заявительницы, для технических нужд посетителей на территории установлена специальная двенадцатикубовая емкость. Однако из-за отсутствия крана нет возможности пользоваться водой. Юрий Цкипури поручил директору МКУ «Комбинат специализированного обслуживания населения» Руслану Милованову в срок до понедельника решить данный вопрос.

На прием к градоначальнику также пришла председатель дома № 13 по ул. Сойфера Валентина Черепович. Женщина попросила оказать содействие в приведении в порядок территории вокруг электрощитовой будки между домами № 20 и № 24 по Красноармейскому проспекту.

Глава города обратился к начальнику главного управления по Советскому территориальному округу Александру Картышову с предложением выехать на место совместно с представителями АО «Тульские городские электрические сети», провести осмотр и определить план благоустройства указанной территории.

– Личные приемы граждан – эффективная площадка для открытого диалога с людьми. Они дают возможность глубже изучить и понять проблемы жителей. Депутаты Тульской городской Думы используют различные формы работы с населением: встречаются с туляками во дворах, депутатских приемных, организовывают и принимают участие в общегородских мероприятиях. Главное, чтобы итогом нашей деятельности стала реальная помощь людям, – подчеркнул Юрий Цкипури.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алексей Дюмин поздравил Сергея Собянина с днем рождения
Алексей Дюмин посетил Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н. Толстого
В трех тульских школах с 1 сентября откроются центры здорового питания
Пенсионерка из Ясногорска перевела 426 тыс. рублей «на деревню дедушке»
В честь 19-летия со дня основания Россельхозбанка в Тульском филиале дарили подарки
«Арсенал» проиграл в спарринге курскому «Авангарду» со счетом 0:4
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
Мэр Тулы: «Шаг к здоровью» способствует раннему выявлению заболеваний
В Туле водитель «Форда» сбил 9-летнюю девочка, которая шла к трамваю
В Тульской области водитель «Рено» улетел в кювет и перевернулся
В Тульской области грузовик протаранил «Деу Нексию» и улетел в кювет
21 июня стартует голосование за проект благоустройства нового общественного пространства в Туле
Тульская область присоединится к Всероссийской акции «Горсть Памяти»
В Тульской области поймали дачного вора с двумя иконами
Под Тулой 14 человек тушили горящий дом: есть пострадавший
Житель Алексина обвиняется в краже и убийстве
В конференц-зале Тульского кремля состоится расширенное заседание отделения Российского исторического общества
Где в Туле отключат воду 21 июня?
В Туле в пятницу, 21 июня, ожидается до 31°С
«Зловещий бестиарий» в экзотариуме. Приходите, если не боитесь!
Туляков приглашают на мастер-класс по росписи мехенди
В результате ДТП на ул. Кирова в Туле пострадала женщина
В Алексине велосипедист и «Волга» не поделили дорогу