Юрий Цкипури провел прием граждан

СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-21T16:29:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 21 июня, Глава города Тулы Юрий Цкипури провел личный прием граждан в общественной приемной в здании правительства Тульской области. Вопросы жителей областного центра, которые пришли за помощью к мэру, касались разных сфер.

Под личный контроль Юрий Цкипури взял решение проблемы Татьяны Дрофиной. Тулячка обратилась с вопросом по восстановлению водоснабжения на участке № 112 Смоленского кладбища. По информации заявительницы, для технических нужд посетителей на территории установлена специальная двенадцатикубовая емкость. Однако из-за отсутствия крана нет возможности пользоваться водой. Юрий Цкипури поручил директору МКУ «Комбинат специализированного обслуживания населения» Руслану Милованову в срок до понедельника решить данный вопрос.

На прием к градоначальнику также пришла председатель дома № 13 по ул. Сойфера Валентина Черепович. Женщина попросила оказать содействие в приведении в порядок территории вокруг электрощитовой будки между домами № 20 и № 24 по Красноармейскому проспекту.

Глава города обратился к начальнику главного управления по Советскому территориальному округу Александру Картышову с предложением выехать на место совместно с представителями АО «Тульские городские электрические сети», провести осмотр и определить план благоустройства указанной территории.

– Личные приемы граждан – эффективная площадка для открытого диалога с людьми. Они дают возможность глубже изучить и понять проблемы жителей. Депутаты Тульской городской Думы используют различные формы работы с населением: встречаются с туляками во дворах, депутатских приемных, организовывают и принимают участие в общегородских мероприятиях. Главное, чтобы итогом нашей деятельности стала реальная помощь людям, – подчеркнул Юрий Цкипури.

ИСТОЧНИК KP.RU