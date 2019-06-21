В честь 19-летия со дня основания Россельхозбанка в Тульском филиале дарили подарки

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-21T12:56:44+03:00

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В числе праздничных мероприятий был организован розыгрыш подарков среди клиентов, оформивших дебетовую карту «Россельхозбанк-ВОРДИ».

Этот совместный продукт банка и Всероссийского общества родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) позволяет помогать нуждающимся детям, не неся при этом дополнительных расходов: Банк перечисляет в пользу ВОРДИ 0,7% от суммы каждой операции по карте. Более того, банк начисляет 1% от суммы покупок в виде баллов по программе лояльности «Урожай». В рамках акции оформлено 47 карт.

Главный подарок – кухонную бытовую технику - получила Ильяс Хайруллина, мать ребенка-инвалида, подопечного общества.

«Поздравляем Россельхозбанк с 19-летием и благодарим Тульский филиал за сотрудничество с региональным отделением ВОРДИ.

Надеемся, что совместные усилия в развитии социального проекта «Партнер ВОРДИ» помогут решить важные задачи, стоящие перед регионом: улучшение качества жизни, развитие образовательной и социальной инклюзии детей-инвалидов и инвалидов старше 18-ти лет, нуждающихся в сопровождении» - рассказала председатель регионального отделения ВОРДИ Ирина Соловьева.

ИСТОЧНИК KP.RU