В честь 19-летия со дня основания Россельхозбанка в Тульском филиале дарили подарки
В числе праздничных мероприятий был организован розыгрыш подарков среди клиентов, оформивших дебетовую карту «Россельхозбанк-ВОРДИ».
Этот совместный продукт банка и Всероссийского общества родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) позволяет помогать нуждающимся детям, не неся при этом дополнительных расходов: Банк перечисляет в пользу ВОРДИ 0,7% от суммы каждой операции по карте. Более того, банк начисляет 1% от суммы покупок в виде баллов по программе лояльности «Урожай». В рамках акции оформлено 47 карт.
Главный подарок – кухонную бытовую технику - получила Ильяс Хайруллина, мать ребенка-инвалида, подопечного общества.
«Поздравляем Россельхозбанк с 19-летием и благодарим Тульский филиал за сотрудничество с региональным отделением ВОРДИ.
Надеемся, что совместные усилия в развитии социального проекта «Партнер ВОРДИ» помогут решить важные задачи, стоящие перед регионом: улучшение качества жизни, развитие образовательной и социальной инклюзии детей-инвалидов и инвалидов старше 18-ти лет, нуждающихся в сопровождении» - рассказала председатель регионального отделения ВОРДИ Ирина Соловьева.
ИСТОЧНИК KP.RU