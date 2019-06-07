2019-06-07T10:43:01+03:00
Общество

Делать добро просто – уверены в фонде «Старость в радость»

Забота о пожилых людях, оставшихся без попечения родственников, уже прочно вошла в жизнь тысяч россиян, регулярно оказывающих помощь домам престарелых
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Фонду «Старость в радость» удалось собрать более 450 единиц продукции для ухода.Фонду «Старость в радость» удалось собрать более 450 единиц продукции для ухода.
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При этом для благотворителей не всегда очевидно, в чем именно нуждаются подопечные домов престарелых. Но это точно знают в фонде «Старость в радость», который в мае 2019 года в рамках четвертой благотворительной акции «Ваша любовь – в вашей заботе», организованной совместно с партнерами, компанией Essity и сетью гипермаркетов «Лента», собрал более 450 единиц продукции для ухода при недержании. Эти дары получат нуждающиеся в них бабушки и дедушки8 домов престарелых Московской, Ленинградской, Тульской и Новосибирской областей.

Сегодня в России растет популярность благотворительной деятельности, волонтерства – люди с воодушевлением принимают участие в акциях, помогают собирать вещи, продукты и направлять их тем, у кого нет возможности приобрести это самостоятельно. Фонд «Старость в радость» доказывает эту положительную тенденцию, объединяя под своим крылом сотни волонтеров, благотворителей и попечителей, среди которыхкак обычные люди, так и публичные личности, актеры театра и кино. Но зачастую люди не знают, в чем именно нуждаются пожилые люди в домах престарелых и преподносят бабушкам и дедушкам приятные мелочи в виде сувениров и лакомств. Однако, одним из самых необходимых подарков для подопечных домов престарелых являются товары категории уход при недержании: подгузники, урологические прокладки, впитывающие простыни – именно онипозволяют поддерживать достойную и комфортную жизнь пожилым людям, столкнувшихся с недержанием.

В рамках ежегодной благотворительной акции «Ваша любовь – в вашей заботе» фонду «Старость в радость» удалось собрать более 450 единиц продукции для ухода при недержании. На протяжении трех недель любой желающий мог прийти в один из 38 участвующих в акции гипермаркетов сети «Лента» в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Туле, купить товар в категории «Уход при недержании» и опустить его в специальный благотворительный бокс. За логистику всех пожертвованных товаров из благотворительных боксов на временные склады для их последующей передачи в 8 домов престарелых Московской, Ленинградской, Тульской и Новосибирской областей отвечала компания Essity, идейный вдохновитель акции и друг фонда «Старость в радость».

Организаторы акции выражают свою искреннюю благодарность всем участникам акции и надеются на продолжение доброй традиции, напоминая, что ваша любовь – в вашей заботе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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