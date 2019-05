В Туле завершился первый чемпионат по киберспорту Rostelecom Cup 2019

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-29T09:54:07+03:00

В Туле прошёл финал первого тульского чемпионата по киберспорту1 Rostelecom Cup 2019, организованного киберареной Enclave Gamer Stadium. В отборочных играх, стартовавших в конце апреля, право за выход в финал отстаивали более трёхсот геймеров со всей Тульской области. В результате упорных состязаний победителями по трём заявленным дисциплинам стали команды: Crew (World of Tanks), NikSet (Hearthstone) и RunAway (Counter-Strike: Global Offensive).

Как генеральный партнёр мероприятия «Ростелеком» обеспечил призовой фонд турнира и предоставил высокоскоростной интернет для проведения финальных игр и онлайн-трансляции всех матчей. Всего за поединками в социальных сетях наблюдало свыше трех тысяч любителей киберспорта.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Индустрия компьютерных игр активно развивается, и с каждым годом количество участников и зрителей подобных турниров увеличивается. Для «Ростелекома» это серьезный стимул совершенствовать как игровые сервисы, так и свои ИТ-продукты. Важно не только обеспечить геймеров надёжным доступом в интернет, но и предложить этой целевой аудитории разнообразные тарифные решения, способные сделать игровой процесс как можно более комфортным».

В 2016 году «Ростелеком» совместно с Wargaming разработал тарифный план «Игровой», с которым, кроме скорости в 100 Мбит/с, абонент получает эксклюзивные игровые бонусы. Так, в World of Tanks открывается особый навык «Боевое братство» и эксклюзивный танк, а в World of Warships – премиум-корабль «Адмирал Макаров» шестого уровня. Преимущества доступны и в играх World of Warplanes, Lineage 2, Blade & Soul и Point Blank, а также в шутере Warface.

ИСТОЧНИК KP.RU