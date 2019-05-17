Юрий Цкипури и Евгений Авилов провели встречу с жителями Заречья

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-17T14:39:16+03:00

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В четверг, 16 мая, прошла встреча Главы города Тулы Юрия Цкипури и главы администрации Тулы Евгения Авилова с жителями Зареченского округа, на которой обсудили перспективы развития.

Во встрече приняли участие начальник УМВД России по Туле Василий Худык, прокурор Зареченского района Артур Зенкин, депутаты Тульской городской Думы.

Перед началом мероприятия работал консультационный пункт. Туляки могли получить ответы на интересующие вопросы у представителей профильных управлений администрации города Тулы, министерств Тульской области, ресурсоснабжающих организаций.

В начале встречи глава администрации города Тулы Евгений Авилов отметил благодарственными письмами и грамотами активистов Зареченского округа. После чего с докладом о проделанной работе выступил начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков. В том числе он рассказал о решении вопросов, которые были озвучены в ходе прошлой встречи с населением.

Глава города Юрий Цкипури обратился к жителям Заречья:

– Уважаемые туляки! Все мы замечаем качественные преобразования в Туле: в благоустройстве, строительстве, образовании, инвестиционном климате. Самое главное: все, что происходит, мы делаем вместе, сообща. Тула – единственный город в России, где в практику вошли регулярные встречи с населением, такие как сегодня.

Опыт подобного общения стал основой успешной реализации таких проектов, как «Народный бюджет», «Формирование современной городской среды», масштабного ремонта дорог и дворов, капитального ремонта многоквартирных домов. Ежегодно средства, выделяемые бюджетом на эти программы, увеличиваются.

Наш регион в лидерах по выполнению приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

За эти годы благоустроено 779 дворов, 47 общественных пространств. Из знаковых мест, которые появились в прошлом году, – это, конечно же, Казанская набережная, реконструкция которой была инициирована Губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым.

Согласно рейтингу Минстроя по итогам 2018 года Тульская область заняла второе место по реализации программы в России. В текущем году в Туле нам предстоит провести ремонт еще на 58 дворовых территориях и благоустроить три общественных пространства.

Максим Щербаков рассказал о работе в округе в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, на Гарнизонном проезде проведены работы по перекладке пяти участков безнапорной канализации диаметром 225 мм, протяженностью 250-280 м, на сумму около двух миллионов рублей.

В п. Хомяково устранено разрушение канализационных лотков централизованной системы водоотведения ул. Березовская, 17, 15, 13, 11, 9, 5, 4. Стоимость аварийно-восстановительных работ составила более одного миллиона рублей.

Выполнен ремонт оборудования на канализационной насосной станции к домам № 221 корп. 1,2,3 по ул. Октябрьской. Стоимость аварийно-восстановительных работ составила более одного миллиона рублей.

В Зареченском округе решается еще одна давняя проблема – запах с очистных сооружений. Максим Щербаков рассказал, что в 2018 году завершены строительно-монтажные работы по модернизации системы вентиляции с устройством купола и очисткой удаляемого воздуха над приемной камерой. За счет бюджета города в рамках муниципальной программы будет реализован проект по строительству цеха механического обезвоживания осадка. Его стоимость составит 370 миллионов рублей. Начало строительства намечено на декабрь 2019 года, завершить объект планируют к декабрю 2020 года.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что строительство данного цеха позволит решить застарелую проблему. Площадь иловых полей сократится в 18 раз. Именно они являются основным источником неприятного запаха. После рекультивации на месте иловых полей предполагается высадить зеленые насаждения.

Евгений Авилов рассказал жителям Заречья, что в их округ планируют вкладывать серьезные суммы на развитие жилищно-коммунальной сферы.

– Тула вошла в пятерку регионов, которые прошли отбор для участия в инвестиционной программе Нового банка развития БРИКС. Городская администрация подготовила заявку на 6 миллиардов рублей. Если ее одобрят, то в Туле проведем полную реконструкцию очистных сооружений. Стоимость работ оценивается в 1,7 миллиарда рублей. Это огромные средства, из бюджета города вряд ли мы могли бы себе позволить. Сюда же входит реконструкция вторых очистных сооружений в п. Хомяково. Также планируем замену тепловых сетей в Зареченском округе на 400 миллионов рублей. 700 миллионов планируем вложить в ремонт дорог в центральной части Заречья. В планах замена канализационного коллектора на ул. Набережная Дрейера, который сегодня тоже уже в ненормативном состоянии. Это канализование всего Заречья. Также в этом проекте позволяется реконструировать объекты социальной инфраструктуры. Мы защитили программу на 150 миллионов рублей по капитальному ремонту детских садов и школ Зареченского округа. Возможно, со следующего года данные проекты начнем реализовывать в Заречье, – отметил глава городской администрации.

Ведется работа по капитальному ремонту многоквартирных домов. В этом году в 25 МКД будут заменены 108 лифтов, которые выработали свой ресурс. Евгений Авилов поблагодарил за реализацию этой важной программы региональное правительство и лично Губернатора Алексея Дюмина. Основные средства выделяет область, городской бюджет участвует в софинансировании работ.

Также в ходе встречи было отмечено, что в округе возводятся новые спортивные объекты. Весной этого года открылся городской центр для художественной гимнастики на ул. Ствольной, 104.

Ведется строительство многофункциональной ледовой арены по ул. Токарева, 1а (на месте стадиона «Штамп»). Здесь будет расположена ледовая арена, зал единоборств, универсальный игровой зал и тренажерный зал. Срок окончания строительства – 2020 год.

По просьбам многодетных семей решается вопрос по подведению газа к площадке в Северном Заречье. Там располагается 425 земельных участков для многодетных семей. Евгений Авилов рассказал, что к газификации этой площадки должны приступить уже в следующем году.

После докладов жители Заречья могли задать интересующие их вопросы. Туляки просили отремонтировать тротуары, благоустроить скверы и придомовые территории. По ряду вопросов Евгений Авилов дал поручения. Просьбы туляков будут проработаны, и найдены пути решения. Что касается благоустройства общественных пространств, дворовых территорий, то в этом вопросе глава администрации попросил жителей активнее участвовать в программе «Формирование современной городской среды». И главное –принимать участие в приемке работ, не подписывать документы, если есть замечания. На реализацию программы выделяются серьезные федеральные средства, которые должны быть освоены качественно.

Ряд вопросов касался ремонта дорог, в том числе горожане интересовались, будет ли проводиться в ближайшее время ремонт улицы Набережная Дрейера.

На этот вопрос пояснение дал заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов. Он отметил, что на сайте партии «Единая Россия» работает сервис «Тульской области – хорошие дороги», где можно отметить на интерактивной карте яму, в течение 30 дней ее заделают. Что касается Набережной Дрейера, асфальт там приведут в порядок. В этом году на ремонт дорог в Туле направят более 500 миллионов рублей по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Еще свыше 200 миллионов на ремонт дорожного полотна выделят по муниципальной программе.

В свою очередь Евгений Авилов попросил глав терокругов на встречах со старшими по домам напоминать им о сервисах, которые работают в городе. В том числе, это сервис «Тула – без ям!». С помощью таких сервисов туляки могут быстро сообщить о проблеме, которая будет оперативно решена.

Мэр Тулы поблагодарил жителей за активность:

– У каждого из нас своя Тула. И в то же время – это наш общий, родной дом, которым мы гордимся и который хотим сделать лучше. Впереди у нас еще много важных дел и проектов. Уверен, каждый из вас сделает все возможное для нашего благополучного будущего! Сердечное спасибо всем, кто своими идеями, трудом и талантом вносит вклад в развитие и созидание родного края!

ИСТОЧНИК KP.RU