Ремонт улицы Ф. Энгельса запланирован на 2020 год

16 Май 15:50 2019-05-16T15:50:31+03:00

А ремонт улицы Оборонной планируется провести уже в этом году

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В рамках встречи с главой администрации Тулы Евгением Авиловым жители Центрального округа смогли задать интересующие их вопросы.

Так, прозвучал вопрос о необходимости ремонта ул. Ф. Энгельса.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов пояснил, что три улицы, на которых расположены трамвайные пути, требуют ремонта. Это ул. Оборонная, М. Горького, Ф. Энгельса.

Ремонт дорогостоящий, потому как вместе с заменой асфальтового покрытия необходимо ремонтировать и трамвайные пути.

На 2019 год запланирован ремонт улицы Оборонной по программе «Безопасные и качественные дороги», ремонт ул. Ф. Энгельса - в планах на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU