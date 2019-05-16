Евгений Авилов встретился с жителями Центрального округа

16 Май 15:37 2019-05-16T15:51:46+03:00

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15 мая 2019 года глава администрации города Тулы Евгений Авилов встретился с жителями Центрального территориального округа Тулы.

Перед началом мероприятия работал консультационный пункт, где все желающие получили разъяснения по вопросам у представителей профильных управлений администрации города Тулы, министерств Тульской области, ресурсоснабжающих организаций.

По традиции встреча началась с чествования активистов округа. С докладом о работе, проделанной в округе, выступил начальник главного управления по Центральному территориальному округу Александр Корнеичев, он рассказал о решении вопросов, которые были озвучены в ходе прошлой встречи с населением.

Так, по обращению Капорской Ольги Анатольевны из поселка Угольный снесены сараи, расположенные около школы искусств в пос. Южный.

По обращению Голубевой Натальи Владимировны с ул. Тимирязева, 101, корп.6, которая вместе с инициативной группой жителей предложила разработать концепцию развития Рогожинского парка и благоустроить прилегающую территорию: в настоящее время сотрудниками профильных отделов ГУ ТО «Тульские парки» проводятся работы по наведению санитарного порядка.

В ближайшее время будет решен вопрос о передачи данной территории «Тульским паркам». В 2019 году в Рогожинском парке пройдет обследование леса, после чего лесной массив будет приведен в надлежащее состояние. Там установят ограждения, информационные стенды. Будет разработана концепция комплексного благоустройства и развития территории.

По обращению Антонины Николаевны Даяновой из поселка Менделеевский силами АО «Тулатеплосеть» проведено восстановление разрытия вблизи дома № 8 по ул. Пионерской, остававшегося после ремонта теплотрассы.

Александр Корнеичев также доложил о ремонтных работах, запланированных в округе на 2019 год. Так, будет выполнен ремонт асфальтового покрытия и реконструкция 11-ти участков дорог:

1. ул. Оборонная;

2. дер. Крутое;

3. Пушкинский проезд;

4. проезд Тимирязева;

5. ремонт подъездной дороги от ул. Рязанской до спортивно-оздоровительного сооружения «Ледовый дворец»;

6. уширение проезжей части на пересечении ул. Станиславского и Городского переулка;

7. ремонт дорожного покрытия и уширения на пр. Ленина (подход к перекрестку с ул. Станиславского);

8. ремонт дорожного покрытия по ул. Рязанской от д. 50, 150 метров в сторону ул. Оборонной (разгонная полоса);

9. обустройство парковочного пространства около территории ГУЗ «Городская больница № 3»;

10. ремонт проезда от дороги Варваровский проезд – п. Басово-Прудный до д. 21а (здравпункт) п. Ильинское и д. Старое Басово;

11. ремонт дороги по дублеру проспекта Ленина от ул. Циолковского вдоль д. 97 по проспекту Ленина (в районе МФЦ).

Запланирован ремонт 7-ми тротуаров:

1. по ул. Шевченко (от д.33 до д.81/1);

2. по ул. Перекопской (от ул. Демьянова до ул. Кауля), четная сторона;

3. на участке дороги между остановочными пунктами «Поворот» и «пос. Басово-Прудный» в пос. Басово-Прудный;

4. по проспекту Ленина (от ул. Гоголевской до ул. Каминского);

5. по Денисовскому переулку;

6. на участке проезда вдоль территории центра образования № 37 (д. 5а по ул. Новомосковской) и центра образования № 19 (д. 9, к. 4 по ул. Кауля) до д. 5, к. 2 по ул. Кауля;

7. по ул. Кауля (от ул. Перекопской до ул. Тимирязева).

Жители также спрашивали о ремонте тротуаров, расклейке рекламных объявлений, ремонте сквера на ул. Кауля, ремонте подростковых клубов.

Общественный советник главы администрации Олег Рогожин пояснил жителям, что асфальтирование в сквере на ул. Кауля планируется завершить в срок до 30 июня. Евгений Смолянинов, общественный советник главы администрации, рассказал, что на ул. Шоссейной после ремонта откроется подростковый клуб. Евгений Александрович проведет там косметический ремонт, спортивный инвентарь приобретет управление спорта администрации города Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU