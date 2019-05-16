Туляки выстроились в очередь за питьевой водой
Три поселка Центрального округа Тулы остались без воды. Причиной тому стало нарушение электроснабжения.
В результате, в поселках Менделеевский, 2-й Западный и Варваровке организовали подвоз питьевой воды для местных жителей. Около цистерн уже выстроились очереди.
Туляки выстроились в очередь за питьевой водой.
Желающие могут получить воду по адресам:
- поселок Южный, улица Клубная, 1;
- поселок Менделеевский, улица Пионерская, возле домов 7 и 15;
- пос. 2-й Западный, ул. Грибоедова, возле домов 54 и 56 (по данному адресу раздача воды начнется после развоза).
По данным администрации Тулы, авария ориентировочно будет устранена по второй половине дня сегодня, 16 мая.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU