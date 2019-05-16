СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-16T12:04:22+03:00

Из-за аварии три поселка остались без воды [фото, видео]

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Три поселка Центрального округа Тулы остались без воды. Причиной тому стало нарушение электроснабжения.

В результате, в поселках Менделеевский, 2-й Западный и Варваровке организовали подвоз питьевой воды для местных жителей. Около цистерн уже выстроились очереди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/709093" frameborder="0"></iframe> Туляки выстроились в очередь за питьевой водой.

Желающие могут получить воду по адресам:

- поселок Южный, улица Клубная, 1;

- поселок Менделеевский, улица Пионерская, возле домов 7 и 15;

- пос. 2-й Западный, ул. Грибоедова, возле домов 54 и 56 (по данному адресу раздача воды начнется после развоза).

По данным администрации Тулы, авария ориентировочно будет устранена по второй половине дня сегодня, 16 мая.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU