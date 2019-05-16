Три поселка в Туле остались без воды: аварию обещают устранить во второй половине дня
Три поселка Центрального округа Тулы остались без воды из-за нарушения электроснабжения.
В поселках Менделеевский, 2-й Западный и Варваровке администрацией города Тулы организован подвоз воды.
Вода доставляется также в социальные учреждения поселков. Раздача воды ведется из бочек.
С 11:00 желающие могут получить необходимое количество воды по следующим адресам:
- поселок Южный, улица Клубная, 1;
- поселок Менделеевский, улица Пионерская, возле домов 7 и 15;
- пос. 2-й Западный, ул. Грибоедова, возле домов 54 и 56 (по данному адресу раздача воды начнется после развоза).
Ориентировочный срок завершения работ по устранению аварии - вторая половина дня сегодня, 16 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU