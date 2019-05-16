Три поселка Центрального округа Тулы остались без воды из-за нарушения электроснабжения
Организован подвоз питьевой воды
Изменить размер текста:
15 мая 2019 года, в Центральном округе Тулы было нарушено холодное водоснабжение в части поселков Скуратово, Менделеевском, Варваровке. Причиной стало нарушение электроснабжения.
Специалисты ведут восстановительные работы.
В поселке Южный в Скуратово и в поселке Менделеевский администрацией города Тулы организован подвоз питьевой воды. Все желающие могут получить необходимое количество воды по следующим адресам:
- поселок Южный, улица Клубная, 1;
поселок Менделеевский, улица Ленина, 19.
ИСТОЧНИК KP.RU