Три поселка Центрального округа Тулы остались без воды из-за нарушения электроснабжения

СЕГОДНЯ 09:30 2019-05-16T09:40:17+03:00

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15 мая 2019 года, в Центральном округе Тулы было нарушено холодное водоснабжение в части поселков Скуратово, Менделеевском, Варваровке. Причиной стало нарушение электроснабжения.

Специалисты ведут восстановительные работы.

В поселке Южный в Скуратово и в поселке Менделеевский администрацией города Тулы организован подвоз питьевой воды. Все желающие могут получить необходимое количество воды по следующим адресам:

- поселок Южный, улица Клубная, 1;

поселок Менделеевский, улица Ленина, 19.

ИСТОЧНИК KP.RU