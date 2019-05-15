Голодные свиньи запугали жителей Плавского района
Животные ищут еду, по пути нападая на людей
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Жители города Донского боятся агрессивных бездомных собак, жители Плавского района - диких, голодных свиней.
В деревне Нижние Мармыжи свиньи вот уже более месяца разгуливают прямо по дачным участкам, сообщает «Первый Тульский». Животные, в поисках еды, нападают на местных жителей.
Такой беспредел происходит из-за недобросовестсного хозяина, который свинок не кормит и не содержит их в должном порядке.
Жители всерьез обеспокоены проблемой. Решение найти пока не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU