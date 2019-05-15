Голодные свиньи запугали жителей Плавского района

15 Май 13:00 2019-05-15T13:00:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители города Донского боятся агрессивных бездомных собак, жители Плавского района - диких, голодных свиней.

В деревне Нижние Мармыжи свиньи вот уже более месяца разгуливают прямо по дачным участкам, сообщает «Первый Тульский». Животные, в поисках еды, нападают на местных жителей.

Такой беспредел происходит из-за недобросовестсного хозяина, который свинок не кормит и не содержит их в должном порядке.

Жители всерьез обеспокоены проблемой. Решение найти пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU