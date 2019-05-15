2019-05-15T13:00:45+03:00
Происшествия

Голодные свиньи запугали жителей Плавского района

Животные ищут еду, по пути нападая на людей
Виктория ЯКУШИНА
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Жители города Донского боятся агрессивных бездомных собак, жители Плавского района - диких, голодных свиней.

В деревне Нижние Мармыжи свиньи вот уже более месяца разгуливают прямо по дачным участкам, сообщает «Первый Тульский». Животные, в поисках еды, нападают на местных жителей.

Такой беспредел происходит из-за недобросовестсного хозяина, который свинок не кормит и не содержит их в должном порядке.

Жители всерьез обеспокоены проблемой. Решение найти пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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