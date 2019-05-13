2019-05-13T11:03:09+03:00
Происшествия

По факту нападения бездомных собак на девочку в Донском проводится доследственная проверка

Следователи проводят опросы матери пострадавшей, ребенка и сотрудников администрации города
Виктория ЯКУШИНА
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В СУ СКР по Тульской области проводится доследственная проверка по факту нападения на шестилетнюю девочку бродячих собак.

ЧП с ребенком произошло 11 мая 2019 года, во дворе одного из домов по ул. Кирова г. Донской Тульской области.

В результате нападения собак девочке были причинены телесные повреждения.

- Следователи проводят опросы матери пострадавшей, ребенка, сотрудников администрации города. Пострадавшей назначена судмедэкспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного ее здоровью. Изымается вся необходимая документация, связанная с организацией и обеспечением отлова безнадзорных животных, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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