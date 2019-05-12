На ребенка напали собаки на детской площадке в Донском
Животные нанесли ребенку травмы
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В Донском ребенка на детской площадке покусали бездомные собаки. Об этом сообщила мать несовершеннолетней в соцсети.
ЧП произошло днем 11 мая. Спасли девочку от озверевших собак двое мужчин. Однако, без травм не обошлось. Животные успели укусить ребенка в ногу и лопатку.
Юной жительнице Тульской области были наложены швы и назначено лечение. При этом в Донском помочь пострадавшей не смогли, пришлось ехать в Тулу.
ИСТОЧНИК KP.RU