На ребенка напали собаки на детской площадке в Донском

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-12T15:17:53+03:00

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В Донском ребенка на детской площадке покусали бездомные собаки. Об этом сообщила мать несовершеннолетней в соцсети.

ЧП произошло днем 11 мая. Спасли девочку от озверевших собак двое мужчин. Однако, без травм не обошлось. Животные успели укусить ребенка в ногу и лопатку.

Юной жительнице Тульской области были наложены швы и назначено лечение. При этом в Донском помочь пострадавшей не смогли, пришлось ехать в Тулу.

ИСТОЧНИК KP.RU