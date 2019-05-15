Детская областная больница поздравляет с юбилеем врача Оксану Хомякову

15 Май 12:14 2019-05-15T12:16:28+03:00

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Коллектив ГУЗ «Детская областная клиническая больница» сердечно поздравляет с юбилеем замечательную женщину и отличного врача Хомякову Оксану Ивановну.

- Пусть воплотятся в жизнь все планы и мечты. Пусть каждый новый день приносит радостные события. Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, любви и заботы близких, - гласит поздравление.

Оксана Хомякова

Хомякова О.И. в 1992 году окончила Воронежский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». Общий стаж работы – 28 лет.

С июля 1993 года по сентябрь 2002 года Хомякова О.И. работала врачом-ревматологом, а затем заведующей детским кардиоревматологическим отделением МУЗ «Детская городская больница №3 г. Тулы».

С сентября 2002 года по настоящее время – врачом-ревматологом и врачом-детским кардиологом в детском кардиоревматологическим центре ГУЗ «ТДОКБ».

С 2019 года является заведующей детским кардиоревматологическим центром ГУЗ «ТДОКБ», а также главным внештатным детским специалистом кардиологом-ревматологом департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области.

За время работы в детском кардиоревматологическим центре ГУЗ «ТДОКБ» Хомякова О.И. показала себя высококвалифицированным специалистом, добросовестным и дисциплинированным сотрудником. Грамотно проводит консультации, лечение и реабилитацию детей и подростков, страдающих кардиоревматологической патологией. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Детская кардиология».

Из года в год растет число больных, принятых в центре. За последнее время количество принятых больных Хомяковой О.И. увеличилось с 3036 в 2016 году до 3636 детей в 2018 году.

Постоянно повышает свой профессиональный уровень. Без отрыва от работы Хомякова О.И. прошла обучение на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования по циклам «Актуальные вопросы клинической кардиологии, ангиологии, ангиохирургии», «Кардиология детского возраста». На базе Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии

им. А.Н. Бакулева повысила квалификацию по дополнительной профессиональной программе «Эхокардиография».

Дети, страдающие тяжелыми формами врожденной патологии сердца, ревматизмом с поражением сердца, кардитами и другими заболеваниями сердца находятся под диспансерным наблюдением в центре. Число детей, находящихся на диспансерном учете за последние годы увеличилось. В 2016 году на диспансерном учете стояло 1669 детей, 2018 году – 8409.

В рамках национального проекта проводятся консультации детей-сирот из домов ребенка и школ-интернатов. Оксана Ивановна ведет активную организационно-методическую работу, оказывает консультативную помощь в районах области. За 2018 год врачами кардиоревматологического центра выполнен 21 выезд в районы области. Лично Хомяковой О.И. – 11 выездов, во время которых проконсультировано 280 детей.

Хомякова О.И. владеет смежной специальностью врача функциональной диагностики, имеет сертификат специалиста по данной специальности. Постоянно совершенствует свои профессиональные навыки и знания, систематически повышает квалификацию.

Успешно освоила работу УЗИ-аппарата в детском консультативно-диагностическом центре для проведения допплеровского картирования сердца и сосудов с целью улучшения топической диагностики врожденной патологии сердца. Внедряет в работу новые методики обследования и лечения больных.

Оксана Ивановна совместно с врачами центра поддерживает тесную связь с Федеральными центрами и клиниками г. Москвы, где проводятся обследования и хирургическая коррекция врожденных пороков сердца детям раннего возраста. Принимает участие в видеоконференциях со специалистами Федеральных клиник и телемедицинских консультациях экстренных и плановых больных, находящихся в медицинских организациях области. Ежегодно проводятся консультации детей с врожденными пороками сердца врачами-кардиохирургами Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева с выездом в г. Тулу. В 2018 году было проконсультировано 122 ребенка, из них отобраны на госпитализацию и операцию более 90 детей.

При непосредственном участии Хомяковой О.И. внедрены генно-инженерные методы лечения на базе ГУЗ «ТДОКБ» и траклир, виагра детям с высокой легочной гипертензией по рекомендации кардиохирургов Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Работа по совершенствованию медицинской помощи детям в данном направлении продолжается.

Хомякова О.И. является наставником молодых специалистов.

За хорошие показатели в работе и образцовое выполнение должностных обязанностей имеет благодарности и грамоты администрации больницы, пользуется заслуженным авторитетом среди сотрудников и пациентов. В 2014 году награждена Благодарностью губернатора Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU