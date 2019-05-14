Тульский экзотариум приглашает на Ночь музеев
Тульский областной экзотариум предлагает гостям принять участие в интересном и познавательном интеллектуальном активити.
В ходе мероприятия посетители с помощью игр, головоломок и развивающих мастер-классов познакомятся с «элементарными частицами» – основой жизни на Земле, увидят в микроскоп строение животной и растительной клетки, своими руками создадут макет простейшего организма, после чего продолжат знакомство со строением биологических объектов от клетки до сложноорганизованных приматов.
Мероприятие пройдет в старом здании (Октябрьская, 26).
Вход - по билетам Экзотариума.
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ИСТОЧНИК KP.RU