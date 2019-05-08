СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-08T12:00:35+03:00

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18 мая Куликово поле и «Тульские древности» приглашают на Ночь музеев.

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

19:00

Театрализованный квест «Это ЭЛЕМЕНТарно, Анна Евграфовна!»

Музейный комплекс приглашает поучаствовать в настоящем детективном расследовании. В Ночь музеев посетителям предстоит встретиться с хозяйкой деревни Моховое помещицей Анной Евграфовной Ахлёстышевой и принять участие в поисках утерянного завещания ее деда – известного русского историка Василия Никитича Татищева. Жители деревни помогут в этом. Кухарка, дворник, гувернантка-англичанка, экзальтированная тетушка – это еще не весь список персонажей детективной истории, которых удастся повстречать посетителям музейного комплекса.

Возрастные рекомендации – 6+.

Участие бесплатное.

Для участия необходимо предварительно записаться по телефонам: +7 (48743) 4-36-01, +7 (906) 534-35-73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru .

Музей купеческого быта в Епифани

18:00

Интерактивная программа «Элементы культуры. Традиции купеческого гостеприимства»

Епифанский музей приглашает побывать в усадьбе купца Байбакова в тот час, когда ее двери обычно закрыты для посетителей. Пройти с экскурсоводом по музейным залам, поиграть в купеческих традициях: побегать в мешках, поводить хороводы, сыграть в городки, посоревноваться в перетягивании каната, устроить чаепитие у самовара с дегустацией фирменного чая и варенья.

Возрастные рекомендации – 6+.

Для участия необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (48735) 7-22-65, e-mail: epifan@kulpole.ru .

Стоимость билета – 150 рублей.

Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино

17:00 – 19:00

Игровая программа «Искусство быть воином»

Музей предлагает постичь три вида искусства и познакомиться с мастерством создания средневекового доспеха, стрельбы из лука и верховой езды.

В программе:

1.Демонстрация русского и ордынского женского и мужского костюма и доспеха. Посетители смогут облачиться в наряды и доспехи, а легкий грим превратит современных мужчин в настоящих воинов со средневековых миниатюр.

2.Знакомство с русским и ордынским оружием. Мастер-класс по стрельбе из лука в музейном тире.

3.Беседа о главном помощнике русского и ордынского воина – боевом коне, интересные факты и легенды о лошадях. Можно прокатиться в бричке.

Возрастные рекомендации – 6+.

Стоимость билета – 300 рублей с человека.

Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru.

Музейно-выставочный центр «Тульские древности» (филиал Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в Туле)

17:00-22:00

17:00–18:00 Мастер-класс по валянию. Делаем цаплю

Знакомство с новым обитателем Куликова поля – цаплей. Миниатюрную длинноногую красавицу сделают из шерсти на каркасе, освоив работу по балансировке фигурки.

Стоимость билета – 200 рублей.

17:00–18:00 Музыкальное выступление фолк-проекта «Laverden»

18:00–19:00 «Шерстяной флэшмоб». Создаем арт-объект вместе

Ткано-валяные и валяные габаритные изделия – сукно и войлоки – создавали совместно, иногда целой деревней, что являлось важным событием для участников. В регионе Куликова поля (как и во всей Тульской губернии) этот промысел был широко распространен. Валяли шапки, валенки и многое другое. В музее общими усилиями изготовят валяное полотно, которое станет оригинальным арт-объектом. Посетители сначала разложат шерсть, а потом перейдут к валянию. На протяжении веков выработалась уникальная технология посредством слаженных совместных действий, что сегодня отчасти и подразумевает модное слово «флэшмоб»!

Участие бесплатное.

19:00–19:45 Мастер-класс «Маска, я тебя знаю!»

Первая ассоциация, связанная с маской, – карнавал, Венеция… Но еще задолго до шумных итальянских карнавалов на Руси скоморохи из разнообразных материалов делали маски, передавая яркие характеры. На мастер-классе обратятся к исконным русским образам и сделают декоративную маску из шерсти, которая может пригодиться не вечеринке или украсить интерьер.

Стоимость участия – 150 рублей.

19:50–20:30 Мастер класс «Живые рукавички»

Продолжая тему театра и традиционной русской культуры, музей предлагает смастерить куклу для домашнего театра. Это может быть богатырь или трехголовый Змей Горыныч. Эти куклы помогут разыграть спектакль по сюжетам былин и сказок. Основу для куклы – варежку – выполнят в технике мокрого валяния, дополнят декоративными элементами.

Стоимость участия – 150 рублей.

19:00–19:45, 19:50–20:30 Театрализованные экскурсии «Сказание о Мамаевом побоище»

Грядет новая постановка музейного театра-экспромта! Примерив образы героев русских народных сказок на «Ночи искусств», в «Ночь в музее» посетителям предложат почувствовать атмосферу Средневековья. Интерьеры экспозиции о Куликовской битве, полные ярких эпитетов тексты «Сказания о Мамаевом побоища» помогут представить, как князья собирались на битву, как шло сражение и что случилось с Мамаем после разгрома ордынского войска.

Участие бесплатное.

19:00–20:30 Турниры по средневековым настольным играм

После танцев под звуки волынки и скрипки и изготовления поделок пора и ум привести в порядок! Музей предлагает сыграть в средневековые настольные игры «Мельница», «Лиса и гуси». На Руси в эти игры играли и в деревнях, и в княжеских покоях. Для игроков созданы наборы исторических игр, испытать удачу в которых можно только в «Тульских древностях».

Участие бесплатное.

20:30–22:00 Свободное посещение экспозиций музея «Сказание о Мамаевом побоище» и «Секреты тульских мастеров».

Входной билет бесплатный (без экскурсии).

Возрастные рекомендации – 6+.

ИСТОЧНИК KP.RU