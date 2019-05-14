В Туле на ремонт ливневой канализации потратят более 30 млн рублей

14 Май 17:01 2019-05-14T16:23:19+03:00

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В 2017 году будут отремонтированы 17 участков ливневой канализации в Туле. Проводится большая работа по приведению в порядок ливневой канализации, что поможет избежать подтопления городских улиц во время обильных осадков.

В настоящее время с подрядной организацией ООО «ТулВодосток» заключен муниципальный контракт на сумму 19 миллионов рублей на восстановление работоспособности ливневой канализации на территории муниципального образования г. Тула.

В рамках данного контракта в текущем году будут выполнены работы на 16 объектах по адресам:

– пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской,

– вдоль д. №2 по ул. Пушкина до д. №1 по ул. Луговой в п. Косая Гора,

– пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина,

– пересечение ул. 9 Мая и ул. Оружейной,

– пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева,

– пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной,

– пересечение ул. Мосина и ул. Советской,

– на пр. Ленина в районе д. №86,

– по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена),

– по ул. Оружейной (от д. № 23 до д. №15 корп. 1),

– по ул. Плеханова от ул. Осташева,

– по ул. Скуратовской поворот на п. Новоскуратово,

– по ул. Транспортной в п. Южный мкрн. Скуратово,

– по ул. Московское шоссе в районе д. №60,

– по ул. Горской в д. Барсуки,

– на ул. 4-я Горельская.

В настоящее время завершены работы на следующих объектах: пересечении Епифанского шоссе и проезда Полежаева; пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной; пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской, вдоль д. №2 по ул. Пушкина до д. №1 по ул. Луговой в п. Косая Гора. Продолжаются работы по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена).

Кроме того, заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ТандемСтрой» на выполнение работ по восстановлению работоспособности ливневой канализации по ул. Коминтерна (от ул. Советской до ул. Фрунзе) на сумму 11,6 млн руб. Работы запланировано начать с 15 мая.

– На ремонт ливневой канализации в текущем году потратят более 30 млн рублей, – прокомментировал глава города Тулы Юрий Цкипури. – По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, под городом проходит 120 километров ливневой канализации. На ней расположены более 2,5 тысяч смотровых и дождеприемных колодцев. Существующие сети были построены десятки лет назад, сильно обветшали. В последние два года предпринимаются серьезные меры по их содержанию и ремонту. Это поможет избежать подтопления перекрестков, дорог и трамвайных путей при обильном выпадении осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU