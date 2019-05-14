Тульская область стала лидером по количеству работ в региональном этапе конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее»

14 Май 16:16 2019-05-14T16:16:44+03:00

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Завершён региональный этап VIII ежегодного конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» проводит с 2012 года. Основная идея проекта – содействие объективному и качественному освещению деятельности отрасли IT и телекоммуникаций и привлечение внимания к инновациям. Партнёром конкурса этого года стала компания Ericsson. Кроме четырёх основных номинаций, организаторы учредили две специальных: партнёрская «5G – платформа новых возможностей» и «Биометрия – путь к цифровой идентичности» от национального цифрового провайдера.

«Ростелеком» пригласил к участию представителей региональных изданий и областных вкладок федеральных СМИ, а также региональных блогеров. Работы об IT-инновациях в разных сферах жизни принимались по четырём основным номинациям: «Интернет-СМИ (в том числе новостные агентства)», «Радио и телевидение», «Печатная пресса (газеты, журналы)» и «Социальные медиа (блогеры)». Приём работ на конкурс был открыт с 16 января по 31 марта 2019 года с условием, что они отвечают идее проекта и были опубликованы не ранее 1 апреля 2018 года.

Представители СМИ и блогеры Центральной России подали на Конкурс 418 работ, из которых 368 прошли модерацию и были допущены к оценке жюри. В этом году представители медиасферы ЦФО подали на 30% больше работ, чем годом ранее.

Большинство работ традиционно поступило от представителей печатной прессы, где и развернулась жесткая конкуренция между авторами 135-ти материалов. Жюри также оценило 92 работы от онлайн-СМИ, 72 – от создателей сюжетов на радио и ТВ и 44 – от представителей блогерского сообщества.

В итоге, по мнению компетентного жюри, в региональном этапе центра России в номинации «Печатные СМИ» победила Елена Былкина – журналист газеты «Мичуринская мысль» из Тамбовской области; лучшим представителем онлайн-изданий стала Ирина Бочарова из рязанского информагентства 7info; больше всех баллов в номинации «Радио и телевидение» набрала журналист телеканала «Москва 24» Алина Файзулдаева и, наконец, лучшим блогером ЦФО стал Василий Никитинский из Владимира. Все победители получат ценные призы и дипломы от макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

Победители регионального этапа вышли во второй, федеральный этап конкурса, итоги которого по четырем номинациям и двум спецноминациям будут подведены 18 июня 2019 года. Главным призом для шести победителей станет поездка в штаб-квартиру Ericsson.

Тульский регион в очередной раз стал самым активным участником Конкурса по Центральной России — к оценке жюри были допущены 83 работы от 46 представителей местных СМИ, что почти вдвое больше прошлогоднего результата. Из них: 28 – в номинации «Печатная пресса», 26 – «Интернет-СМИ», 21 – «Радио и ТВ» и 4 – «Соцмедиа». Кроме того, 4 работы были заявлены по спецноминациям, результаты которых будут объявлены на федеральном этапе конкурса в Москве.

В региональном этапе центра России в номинации «Социальные медиа» второе призовое место заняла представитель сетевого издания «Московский комсомолец в Туле» Калинина Анастасия. Лучшими тульскими работами, набравшими наибольшее количество баллов, признаны также публикации Жуковой Анны (ООО «Медиа-Тула»), Вернигориной Кристины (ООО «Слобода»), Жиляковой Светланы (ГУ ТО «Информационное агентство “Регион 71”») и Новиковой Наталии (ИА «Тульская пресса»). Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится 13 июня, которое традиционно пройдет в формате видеоконференцсвязи между всеми регионами ЦФО.

Подробная информация о конкурсе - на сайте www.smi.rt.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU