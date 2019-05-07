2019-05-07T17:05:42+03:00
Общество

Юные туляки стали стали призерами Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку и экономике

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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Обучающиеся лицея № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова стали призерами Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку и экономике.

По итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников обучающийся 11а класса МБОУ «Лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова» Даниил Дрябин стал призерами олимпиады по экономике, лицеист 11в класса Никита Садыков вошел в число призеров олимпиады по английскому языку.

Заключительные этапы олимпиады проходили в Москве в марте-апреле 2019 года.

Олимпиада по экономике состоялась в Высшей школе экономике, в заключительном этапе приняли участие 285 школьников из 60 регионов России.

На победу в олимпиаде по английскому языку в Московском государственном лингвистическом университете боролись 230 обучающихся из 68 субъектов России.

К призовым местам Даниила Дрябина и Никиту Садыкова привели их наставники – педагоги лицея: Гриневич Л.А., учитель истории и обществознания, Куделина Е.В., учитель английского языка.

Фото: Администрация Тулы

Фото: Администрация Тулы

ИСТОЧНИК KP.RU

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