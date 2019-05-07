СЕГОДНЯ 16:25 2019-05-07T17:12:59+03:00

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7 мая в Тульской области прошла акция «Диктант Победы», посвященная 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне.

Цель диктанта – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи.

Организаторами диктанта являются Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Всероссийская политическая партия «Единая Россия», и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

В Тульской области было открыто 35 пунктов по "написанию" диктанта. Центральное мероприятие состоялось в Музеи Оружия. Собравшимся было зачитано приветствие губернатора Тульской области Алексея Дюмина и выступили официальные лица.

Диктант представлял из себя 20 вопросов, на которые надо было ответить за 45 минут.

Результат участники узнают в День России 12 июля.

- Не откликнуться на такое мероприятие тяжело, так как нет семьи, которая не пострадала бы в годы ВОВ. Мой прадед погиб в Смоленской операции. На деда было несколько похоронок, но вернулся он после взятия Берлина. Семья двоюродного деда была сожжена немцами при отступлении, вместе с односельчанами. Это надо помнить и передавать поколениям, - отметил участник мероприятия председатель ТРО "ОПОРА РОССИИ" Михаил Глухов.

ИСТОЧНИК KP.RU