В Новомосковске сотни человек хором спели «Катюшу»
Фото: nmosk.ru
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В преддверии Дня Победы в Новомосковске состоялся песенный флешмоб. Он прошел в знаковом для горожан месте – у мемориального комплекса в Урванском лесу и объединил студентов и школьников различных учебных заведений из разных микрорайонов Новомосковска.
Знаменитую песню «Катюшу», слова которой многие знают с детства, спели более 200 юношей и девушек. Они - представители движений «Доброволец.нмск», «Волонтеры Победы», а также школьных и студенческих волонтерских отрядов.
ИСТОЧНИК KP.RU