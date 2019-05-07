2019-05-07T11:08:25+03:00
Общество

В Новомосковске сотни человек хором спели «Катюшу»

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Фото: nmosk.ruФото: nmosk.ru
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В преддверии Дня Победы в Новомосковске состоялся песенный флешмоб. Он прошел в знаковом для горожан месте – у мемориального комплекса в Урванском лесу и объединил студентов и школьников различных учебных заведений из разных микрорайонов Новомосковска.

Знаменитую песню «Катюшу», слова которой многие знают с детства, спели более 200 юношей и девушек. Они - представители движений «Доброволец.нмск», «Волонтеры Победы», а также школьных и студенческих волонтерских отрядов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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