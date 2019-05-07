2019-05-07T10:58:27+03:00
Общество

В Параде Победы 9 мая в Туле примут участие 1120 человек

Начало Парада Победы 9 мая в Туле - в 10:00
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В 2019 году в Параде Победы в Туле запланировано участие 1120 человек и 70 единиц техники.

В пешей колонне традиционно пройдут военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сотрудники МЧС, судебные приставы, тульские суворовцы и кадеты, юнармейцы, участники военно-патриотических объединений.

На двадцать единиц техники увеличили механизированную колонну. В ней, наряду с боевыми машинами предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, по главной площади города пройдет техника Сил специальных операций.

Для зрителей подготовлено 1000 мест на площади Ленина (на 200 больше, чем в прошлом году).

Начало Парада Победы в Туле - в 10:00.

Программа мероприятий на 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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