В Параде Победы 9 мая в Туле примут участие 1120 человек
В 2019 году в Параде Победы в Туле запланировано участие 1120 человек и 70 единиц техники.
В пешей колонне традиционно пройдут военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сотрудники МЧС, судебные приставы, тульские суворовцы и кадеты, юнармейцы, участники военно-патриотических объединений.
На двадцать единиц техники увеличили механизированную колонну. В ней, наряду с боевыми машинами предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, по главной площади города пройдет техника Сил специальных операций.
Для зрителей подготовлено 1000 мест на площади Ленина (на 200 больше, чем в прошлом году).
Начало Парада Победы в Туле - в 10:00.
Программа мероприятий на 9 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU