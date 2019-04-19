Заголовок: АО «Россельхозбанк» снижает ставки по ипотеке

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-19T16:27:47+03:00

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АО «Российский Сельскохозяйственный банк» снизил ставки по ипотечным программам. Снижение процентных ставок составило до 1 процентного пункта, в том числе по кредитам с первоначальным взносом менее 20%. Минимальная ставка составляет от 10%* годовых и действует на покупку квартир на первичном и вторичном рынках. Также снижена ставка по программе рефинансирования ипотечного кредита: теперь рефинансировать ипотеку можно по ставке от 10,15%** годовых.

Занимая лидирующие позиции на рынке по объему выданных средств на приобретение жилья, особое внимание Банк уделяет социальной стороне вопроса ипотечного кредитования населения, предоставляя наиболее выгодные условия молодым семьям и работникам бюджетной сферы, а также участвует в программе ипотечного кредитования с господдержкой семей с детьми.

«РСХБ постоянно совершенствует условия ипотечных программ, учитывает изменения рыночной конъюнктуры и последние тенденции. Мы уверены, что снижение ставок по ипотеке позволит большему числу жителей страны улучшить свои жилищные условия», отметила директор Департамента розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

«Тульский региональный Россельхозбанка филиал стабильно занимает лидирующие позиции в топ-5 банков региона по объему ипотечного кредитования. Нас выбирают благодаря привлекательным условиям: оптимальные ставки, процент по кредиту не зависит от формы подтверждения доходов, учитываются доходы третьих лиц.

С помощью ипотечного кредита Россельхозбанка можно купить квартиру на первичном и вторичном рынках (в том числе таунхаус с земельным участком), апартаменты в городе, жилой дом с земельным участком или отдельный земельный участок. Около 1000 семей в Тульской области улучшили свои жилищные условия с нашей помощью в прошлом году.

В апреле этого года процентные ставки были снижены, и покупка нового жилья стала еще доступнее. Мы сотрудничаем практически со всеми застройщиками и агентствами недвижимости в Тульской области. Подав заявку через наших партнеров, вы можете дополнительно уменьшить ставку» - рассказал директор Тульского филиала Сергей Ганжа.

Сергей Ганжа

Узнать подробности и подобрать программу ипотечного кредитования можно по телефону горячей линии 8-800-100-0-100, или в Тульском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу г. Тула, ул. Тургеневская д. 5, т.55-00-86, а так же в любом офисе продаж.

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*Ставка действует при соблюдении следующих условий: первоначальный взнос – 20% и более, приобретение объекта недвижимости по договору купли-продажи у ключевых партнеров Банка. + 1,00% в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора.

** Ставка 10,15% действует «надежных» и зарплатных клиентов Банка при соблюдении следующих условий: цель рефинансируемого кредита - оплата цены договора участия в долевом строительстве (в том числе по договору уступки прав (требований)), сумма – от 3 млн руб. Для иных физических лиц при соблюдении данных требований ставка составляет 10,30%. + 1,00% в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование жизни и здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия кредитного договора.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU