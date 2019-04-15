Первые 100 000 камер — домашнее облачное видеонаблюдение «Ростелекома» набирает обороты

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-15T14:06:35+03:00

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«Ростелеком» реализовал 100 000 камер для домашнего видеонаблюдения с момента старта продаж. Услуга помогает дистанционно контролировать происходящее внутри или вне дома из любой точки мира, где есть интернет.

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это облачная услуга собственной разработки с интеллектуальной системой управления и надежной системой защиты чувствительных для пользователей данных. Решение «Ростелекома» предусматривает шифрование на всем пути передачи данных — от камеры до дата-центров компании.

Чтобы стать пользователем услуги достаточно приобрести фирменное коробочное решение с цифровой видеокамерой (HD или FullHD), которая поддерживает инфракрасную подсветку в ночное время и широкий угол обзора, имеет датчики звука и движения. В камеру встроена функция Push-to-talk (дословно — «Нажми, чтобы говорить»), которая транслирует голосовые сообщения. С её помощью можно оперативно связаться с близкими, которые находятся дома, но, например, отключили звук на смартфоне.

Клиентам доступны камеры для видеонаблюдения как внутри помещений, так и на улице — чтобы следить за территорией у загородного дома и дачи, за стоянкой автомобилей или любыми другими объектами. Клиент может самостоятельно установить и активировать камеру, а также настроить параметры изображения.

Управлять услугой удобно и просто с помощью мобильного приложения или на сайте. В личный кабинет клиент может добавить несколько камер от «Ростелекома», установленных в помещениях и вне их даже в разных регионах. Облачная платформа хранения и обработки видео позволяет записывать в архив трансляции за период от 7 до 30 дней (согласно выбранному тарифному плану). Запись включается автоматически при срабатывании датчика движения или перекрытии обзора камеры. Также клиенты могут открыть трансляцию с камеры по ссылке. В случае перебоев с доступом в интернет видеоизображение не пропадёт и будет записано на SD-карту.

«Наша компания создаёт экосистему цифровых сервисов для дома и семьи, способную закрыть максимальное количество потребностей. Безопасность близких — одна из приоритетных базовых потребностей человека и причина стрессов. Наши клиенты всегда в курсе, вовремя ли вернулся домой ребёнок и делает ли он уроки, как чувствуют себя старшие члены семьи, работает ли ремонтная бригада. Можно даже понаблюдать за любимыми домашними питомцами. Мы рады, что клиенты хорошо приняли наш цифровой сервис, который избавляет от беспокойства за родных и близких», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Диана Самошкина.

«Ростелеком» планирует расширять партнерские программы с ведущими производителями камер видеонаблюдения об интеграции в них сервиса компании. Компания DAHUA уже представила новую линейку камер IMOU с поддержкой облачного видеонаблюдения от «Ростелекома».

Коробочное решение «Умный дом. Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома». Услуга может работать на сети любого интернет-провайдера, в том числе по Wi-Fi.

ИСТОЧНИК KP.RU