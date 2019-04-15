Автобус с детьми опрокинулся в кювет под Тулой: возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-15T11:03:52+03:00

Следователи следственного отдела изымают всю необходимую документацию связанную с организацией перевозки детей

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Напомним, вечером 14 апреля 2019 года на 131 километре автодороги "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" в Тульской области произошло ДТП.

Двигаясь из Венева в Тулу, водитель автобуса "Мерседес", при прохождении поворота не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате автоаварии автобус опрокинулся на правый бок. В нем ехали 40 детей, 2 водителя и 6 взрослых-сопровождающих. В результате ДТП пострадала одна женщина.

Губернатор Алексей Дюмин, который лично выезжал на место происшествия, поручил начальнику регионального управления МЧС Владимиру Кий организовать пассажирам всю необходимую помощь.

Глава региона лично проконтролировал размещение в гостинице детей, попавших в ДТП, сопроводил их к отелю. По его поручению для пассажиров автобуса были заготовлены номера, организовано горячее питание и медицинское сопровождение.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Следственным отделом по Зареченскому району г.Тулы СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.

- В настоящее время следователи следственного отдела изымают всю необходимую документацию связанную с организацией перевозки детей, проводят комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU