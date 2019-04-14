В Тульской области опрокинулся в кювет автобус с детьми

14 Апр 22:59 2019-04-15T00:11:57+03:00

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Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию под Тулой. ДТП произошло Около 21.35 на 131 километре трассы «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» вблизи деревни Волынцево. По неустановленной пока причине, автобус с регистрационными знаками Орловской области съехал в кювет и опрокинулся на бок.

Машина направлялась из Рязани в Орел. В момент аварии в салоне находилось порядка 39 детей, два водителя и пять взрослых-сопровождающих. В результате ДТП, по предварительным данным, никто из детей не пострадал. Одной женщине из числа сопровождающих на месте оказана медицинская помощь.

На место происшествия выехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он поручил начальнику Управления МЧС региона Владимиру Кию доставить всех пассажиров в Орел и помочь им всем необходимым.

- Детей разместят в гостинице в Туле, а потом уже отправят по домам, - говорят в пресс-службе областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU