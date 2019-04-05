2019-04-05T15:48:02+03:00
Общество

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет XI Всероссийский открытый студенческий турнир математических боев

Интеллектуальные состязания будут проходить с 11 по 18 апреля на базе факультета математики, физики и информатики
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Математический бой совмещает математику и спортивную игру, он формирует математическое мышление, а также развивает навык коллективного решения задач, особенно ценный в современной науке.

В 2002 году Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого провел первый Всероссийский студенческий турнир математических боев, в котором участвовали команды, представлявшие высшие учебные заведения различных регионов России. Факультет математики, физики и информатики ТГПУ им. Л.Н. Толстого стал основателем этого интеллектуального соревнования студентов в России и на протяжении многих лет поддерживает традицию проведения турниров.

Членами команд вузов являются студенты очной формы обучения, включая выпускников 2018 года. В состав команды может входить один аспирант очной формы обучения вуза- участника Турнира и один школьник, обучающийся по одной из форм дополнительного образования при этом вузе.

В состав жюри Турнира входят преподаватели факультета математики, физики и информатики ТГПУ им. Л. Н. Толстого, других вузов г. Тулы, специалисты по математическим соревнованиям, а также руководители участвующих команд.

Команды – участники турнира в 2019 году:

- Российский технологический университет МИРЭА (г. Москва);

- Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова (г.

Архангельск);

- Тульский государственный университет;

- Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого;

- Горно-Алтайский государственный университет;

- Кубанский государственный технологический университет (г. Краснодар).

ИСТОЧНИК KP.RU

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