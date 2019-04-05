В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет XI Всероссийский открытый студенческий турнир математических боев
Математический бой совмещает математику и спортивную игру, он формирует математическое мышление, а также развивает навык коллективного решения задач, особенно ценный в современной науке.
В 2002 году Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого провел первый Всероссийский студенческий турнир математических боев, в котором участвовали команды, представлявшие высшие учебные заведения различных регионов России. Факультет математики, физики и информатики ТГПУ им. Л.Н. Толстого стал основателем этого интеллектуального соревнования студентов в России и на протяжении многих лет поддерживает традицию проведения турниров.
Членами команд вузов являются студенты очной формы обучения, включая выпускников 2018 года. В состав команды может входить один аспирант очной формы обучения вуза- участника Турнира и один школьник, обучающийся по одной из форм дополнительного образования при этом вузе.
В состав жюри Турнира входят преподаватели факультета математики, физики и информатики ТГПУ им. Л. Н. Толстого, других вузов г. Тулы, специалисты по математическим соревнованиям, а также руководители участвующих команд.
Команды – участники турнира в 2019 году:
- Российский технологический университет МИРЭА (г. Москва);
- Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова (г.
Архангельск);
- Тульский государственный университет;
- Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого;
- Горно-Алтайский государственный университет;
- Кубанский государственный технологический университет (г. Краснодар).
ИСТОЧНИК KP.RU