Тульский «Арсенал» поборется с «Уралом» за выход в финал Кубка России
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Тульский «Арсенал» поборется с «Уралом» за выход в финал Кубка России. Встреча команд состоится в Екатеринбурге 3 апреля в 17.00.
На предыдущей стадии «канониры» успешно выбили из турнира «Оренбург» - 5:3 по итогам двух матчей, причем четыре мяча из пяти «Арсенал» забил в гостях.
Победитель Кубка России получит путевку в квалификационные матчи Лиги Европы. Ни «Урал», ни «Арсенал» никогда не участвовали в розыгрыше Еврокубков.
ИСТОЧНИК KP.RU