2019-04-02T12:35:03+03:00
Общество

Ректоры ТГПУ им. Л.Н. Толстого и ТулГУ подписали соглашение о реализации образовательных программ

Слушателям после успешного прохождения итогового тестирования будут выданы удостоверения установленного образца
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Фото: ТГПУ им. Л.Н. ТолстогоФото: ТГПУ им. Л.Н. Толстого
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Ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого В.А. Панин и ректор ТулГУ М.В. Грязев подписали соглашение о реализации образовательных программ проекта «Создание регионального центра компетенций в области онлайн-обучения».

В ТулГУ на базе Тульского регионального центра компетенций в области онлайн-обучения идут курсы повышения квалификации преподавателей и сотрудников вузов и учреждений СПО по программе «Принципы создания и использования электронного курса в образовательном процессе».

По окончании обучения после успешного прохождения итогового тестирования слушателям будут выданы удостоверения установленного образца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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