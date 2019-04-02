Ректоры ТГПУ им. Л.Н. Толстого и ТулГУ подписали соглашение о реализации образовательных программ

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-02T12:35:03+03:00

Слушателям после успешного прохождения итогового тестирования будут выданы удостоверения установленного образца

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Ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого В.А. Панин и ректор ТулГУ М.В. Грязев подписали соглашение о реализации образовательных программ проекта «Создание регионального центра компетенций в области онлайн-обучения».

В ТулГУ на базе Тульского регионального центра компетенций в области онлайн-обучения идут курсы повышения квалификации преподавателей и сотрудников вузов и учреждений СПО по программе «Принципы создания и использования электронного курса в образовательном процессе».

По окончании обучения после успешного прохождения итогового тестирования слушателям будут выданы удостоверения установленного образца.

ИСТОЧНИК KP.RU